Восемь судей ищут в Кировской области

Судьи нужны в Киров, Яранск и Слободской Фото: Артем КИЛЬКИН

Квалификационная коллегия судей Кировской области объявила об открытии восьми вакансий:

- судья Арбитражного суда (2);

- судья областного суда (4);

- председатель Яранского районного суда;

- мировой судья участка № 38 Слободского районного суда.

Заявления и документы принимают с понедельника по четверг, с 8 до 17 часов, в областном суде (Киров, улица Московская, 70, кабинет 801). По пятницам прием идет до 15.45. Последний день подачи заявок - 7 июля 2023 года.

Ранее мы писали о нехватке врачей, учителей и полицейских в Кировской области. В оборонном комплексе, напротив, сотрудников стало гораздо больше.