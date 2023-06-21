Восемь судей ищут в Кировской области

Судьи нужны в Киров, Яранск и Слободской
Фото: Артем КИЛЬКИН
Квалификационная коллегия судей Кировской области объявила об открытии восьми вакансий:
- судья Арбитражного суда (2);
- судья областного суда (4);
- председатель Яранского районного суда;
- мировой судья участка № 38 Слободского районного суда.
Заявления и документы принимают с понедельника по четверг, с 8 до 17 часов, в областном суде (Киров, улица Московская, 70, кабинет 801). По пятницам прием идет до 15.45. Последний день подачи заявок - 7 июля 2023 года.
Ранее мы писали о нехватке врачей, учителей и полицейских в Кировской области. В оборонном комплексе, напротив, сотрудников стало гораздо больше.