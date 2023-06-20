Почти 5 миллионов рублей уйдет на проект ремонта библиотеки Грина в Кирове

Цена контракта - 4 миллиона 993 тысячи рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Определена организация, которая выполнит проект на ремонт фасада, фундамента и кровли здания библиотеки имени Грина (улица Карла Маркса, 73).

По данным с сайта госзакупок, контракт будет заключен с ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская № 1». Цена контракта - 4 миллиона 993 тысячи рублей 666 рублей 67 копеек. Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге.

Подрядчику предстоит выяснить причину протечки кровли, обследовать кладку и состояние штукатурки, составить два проекта работ (эскизный и «чистый»), по которым и будут проводить реконструкцию здания.

Ранее в Кирове начали внедрять программу «аренды за рубль».