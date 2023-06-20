В разы выросла загруженность оборонных предприятий Кировской области

По словам губернатора Соколова, развитие разных отраслей помогает обеспечивать стабильность экономики Фото: Даниил ОПАРИН

Загруженность предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Кировской области растет. Об этом на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал глава региона Александр Соколов.

По словам губернатора, госзаказ на местных предприятиях ОПК вырос в 7-15 раз. И людей, занятых на производстве, тоже стало значительно больше.

- Также у нас есть крупные налогоплательщики, такие как «Уралхим», который производит удобрения для половины мира, - сказал Соколов. - Мы самодостаточны с точки зрения продовольственной безопасности: в южных районах области хорошо развивается сельское хозяйство. В северных районах залог финансовой стабильности - лесопромышленный комплекс. Развитие разных отраслей помогает обеспечивать стабильность экономики.