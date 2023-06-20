Пролетел по воздуху: появились кадры ДТП с «Грантой» и погибшим мотоциклистом

Водитель мотоцикла пролетел через перекресток. Фото: «Место происшествия»

В понедельник, 19 июня, в Котельниче произошло ДТП со смертельным исходом. Подробностями делится Госавтоинспекция.

По предварительной информации, авария случилась в 19.30 часов на улице Советской, 139. На перекрестке столкнулись «Лада Гранта» и мотоцикл «Хонда». 43-летний мотоциклист погиб, а 47-летняя пассажирка получила травмы.

ДТП случилось на улице Советской. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Видео ДТП опубликовано сообществом «Место происшествия». Там со ссылкой на очевидцев пишут, что «кому-то из пострадавших оторвало руку, кому-то - ногу».

Ранее в аварии под Кировом пострадали шесть человек.