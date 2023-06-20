6,4 км «дороги жизни» ремонтируют в Кировской области

Задействованы 11 спецмашин, в том числе грейдер, укладчик, катки, грузовики и дорожная щетка. Фото: kirovreg.ru

В четверг, 15 июня, подрядчик «Вятавтодор» начал ремонтировать дорогу Советск - Яранск - Обухово (Пижанский округ). В нормативное состояние приведут 6,4 километра покрытия.

Ранее местные жители жаловались, что дорогу к Обухову не ремонтировали 30 лет. По «убитому» участку, ведущему к Лежнинскому озеру и новой крупной ферме с трудом ездят рейсовый и школьный автобусы. В селе живет 500 человек, здесь есть ДК, ФАП, школа и детский сад. Люди в эти учреждения едут с окрестных деревень, поэтому участок называют «дорогой жизни».

«Вятавтодор» уже выполнил подгрунтовочные работы - один из подготовительных этапов. Сейчас делает выравнивающий асфальтобетонный слой. Задействованы 11 спецмашин, в том числе грейдер, укладчик, катки, грузовики и дорожная щетка.

В минтранспорта Кировской области сообщают, что работы должны завершить к 1 августа, однако подрядчик попробует завершить ремонт раньше срока.