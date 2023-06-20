КПАТ и СПП тестируют бескондукторную системы оплаты проезда

Пока в салонах остается кондуктор-помощник. Фото: https://t.me/Myslivsluh999

Со вторника, 20 июня, в Кирове начали тестировать бескондукторную систему оплаты проезда. Эксперимент проводит «КировПассажирАвтотранс» (КПАТ).

- Для этого в салонах автобусов установили терминалы, - пишет в своем телеграм-канале общественник, эксперт по транспорту Денис Пырлог. - Пока идет тест, пассажирам будет помогать кондуктор, который находится в салоне транспортного средства.

По информации Пырлога, такую же систему уже тестируют в Слободском (МУП СПП).

Идея введения бескондукторной системы оплаты проезда обсуждалась в Кирове не раз. Минувшей осенью вопрос поднимали на планерке у губернатора Соколова. Одна из целей - решение кадрового вопроса на предприятиях-перевозчиках.