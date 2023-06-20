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НовостиОбщество20 июня 2023 7:57

Ярмарку с Театралки могут перенести в сквер или парк

Чиновники заявили, что площадь «не предполагает организацию уличной торговли»
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Продавцам предлагают перебираться на Спасскую

Продавцам предлагают перебираться на Спасскую

Фото: Иван МАКЕЕВ

С 16 июня 2023 года отменены ярмарки выходного дня на Театральной площади города Кирова. Об этом стало известно из письма, направленного представителями мэрии в ООО «Вятский базар».

- В связи с тем, что на территории города Кирова в выходные и праздничные дни реализуется проект «Пешеходная Спасская», на которую свою продукцию могут представить местные товаропроизводители и мастера народно-художественных промыслов Кировской области, администрацией города Кирова принято решение об отмене ярмарок, - цитируют письмо «Бизнес новости». - Кроме того, Театральная площадь является культурно-историческим центром города, а также излюбленным местом отдыха кировчан и не предполагает организацию уличной торговли.

Дополнительными местами размещения ярмарки могут стать сквер борцам революции и парк «Молодежный».