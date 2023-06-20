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НовостиНедвижимость20 июня 2023 7:48

Кировчан зовут обсудить проект схемы теплоснабжения города

Слушания назначены на 23 июня
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Замечания по проекту схемы теплоснабжения принимают до 21 июня

Замечания по проекту схемы теплоснабжения принимают до 21 июня

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Жителей города Кирова приглашают на публичные слушания по теплоснабжению. Об этом сообщают в городской администрации.

- Состоятся публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования «город Киров» до 2040 года, - уточняют в мэрии.

Встреча назначена на пятницу, 23 июня. Начало в 13 часов. Слушания пройдут в 299-м кабинете мэрии (улица Воровского, 39). Предложения и замечания по проекту принимают до среды, 21 июня, в департаменте городского хозяйства (522-й кабинет).

Ознакомиться с проектом схемы теплоснабжения можно здесь.