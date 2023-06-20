Кировчан зовут обсудить проект схемы теплоснабжения города

Замечания по проекту схемы теплоснабжения принимают до 21 июня Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Жителей города Кирова приглашают на публичные слушания по теплоснабжению. Об этом сообщают в городской администрации.

- Состоятся публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования «город Киров» до 2040 года, - уточняют в мэрии.

Встреча назначена на пятницу, 23 июня. Начало в 13 часов. Слушания пройдут в 299-м кабинете мэрии (улица Воровского, 39). Предложения и замечания по проекту принимают до среды, 21 июня, в департаменте городского хозяйства (522-й кабинет).

Ознакомиться с проектом схемы теплоснабжения можно здесь.