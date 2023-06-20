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НовостиОбщество20 июня 2023 7:08

В Котельниче временно закрыли водные перевозки

Причина - низкий уровень воды в Вятке
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Дата возобновления рейсов по воде не названа. Фото: kirovreg.ru

Дата возобновления рейсов по воде не названа. Фото: kirovreg.ru

«Калоша» временно не функционирует. Об этом рассказали в сообществе администрации города Котельнича ВКонтакте.

- В связи с низким уровнем воды в реке Вятке пассажирские перевозки в поселке Затон на судне ПС-450 временно приостанавливаются, - сообщают власти. - О возобновлении перевозок в Затон водным транспортом будет сообщено дополнительно.

- Еще и жары не было, - посетовала в комментариях местная жительница. - И земснаряд работал. Впустую? Река делает свое дело.

Ранее пришлось ограничить проезд по наплавному мосту через Чепцу. Из-за низкого уровня воды в реке на мосту установили знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено», - сообщили в Кирово-Чепецкой администрации.