На месте установили дорожные знаки. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В Кировской области ограничили движение транспорта по наплавному мосту через Чепцу. Об этом сообщили в администрации города Кирово-Чепецка.

Такие меры связаны с понижением уровня воды в реке. Временно по мосту разрешено ездить транспорту массой не более 3,5 тонн. Сейчас на месте установили дорожные знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено».

Уточняется, что ограничения вводятся до восстановления в реке минимально допустимого уровня воды.