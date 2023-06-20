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НовостиОбщество20 июня 2023 6:25

В Кировской области ограничили движение транспорта по наплавному мосту через Чепцу

Такие меры связаны с понижением уровня воды
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
На месте установили дорожные знаки. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

На месте установили дорожные знаки. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В Кировской области ограничили движение транспорта по наплавному мосту через Чепцу. Об этом сообщили в администрации города Кирово-Чепецка.

Такие меры связаны с понижением уровня воды в реке. Временно по мосту разрешено ездить транспорту массой не более 3,5 тонн. Сейчас на месте установили дорожные знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено».

Уточняется, что ограничения вводятся до восстановления в реке минимально допустимого уровня воды.