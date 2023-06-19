В Кировской области на 30% увеличился темп дорожных работ

В порядок планируется привести дороги и мосты. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области темп дорожных работ вырос на 30%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В текущем году планируется привести в порядок 211 км дорог: 169 км - регионального значения, 42 - дорожной сети в Кировской городской агломерации. По итогам работ доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличится до 50,9% и 80%. Кроме того, в порядок приведут 14 мостов общей протяженностью 677 п.м. На данный момент основной перечень работ выполнен на 35%, темп увеличился на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Добавим, что всего на эти цели предусмотрено 6,1 миллиарда рублей. Большая часть средств - средства федерального бюджета.