В Кировской области «трудных» подростков предложили привлекать к молодежным проектам

На заседании обсудили вопрос противодействия незаконному обороту наркотиков среди молодежи. Фото: kirovreg.ru

В правительстве области состоялось заседание антинаркотической комиссии. Одним из вопросов стало обсуждение противодействия незаконному обороту наркотиков среди несовершеннолетних.

По данным кировского УМВД, за пять месяцев 2023 года уменьшилось количество подростков, совершивших преступления в сфере оборота наркотиков. Однако количество самих правонарушений не снижается. С несовершеннолетними проводят социально-психологическое тестирование для раннего выявления зависимости или предпосылок к употреблению веществ. В 2022/2023 году участие в опросе приняли 93,2% ребят.

Кроме того, с февраля 2023 года в регионе запущен проект «Взрослые дети». В его рамках сотрудники наркодиспансера работают с пятью образовательными организациями, где есть группы риска, и проводят профмероприятия с учащимися.

Губернатор Александр Соколов предложил ввести обязательный осмотр у нарколога всех выпускников, кто собирается получать высшее образование. Он также поручил привлекать к участию в молодежных мероприятиях не только талантливых и активных ребят, но и «трудных» подростков.