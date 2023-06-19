В Кирове врачи спасли женщину с редкой сосудистой патологией головного мозга

Четырехчасовая операция окончилась успешно. Фото: Минздрав Кировской области

Как сообщили в областном Минздраве, 49-летнюю женщину доставили в больницу с жалобами на резкую, сильную головную боль. Обследования выявили внутримозговое кровоизлияние, а также артериовенозную мальформацию головного мозга (АВМ) - доброкачественную опухоль из множества извитых истонченных артерий и вен, образующих «клубок». Такая патология встречается у 4 человек на 100 тысяч населения.

Женщине оказали помощь и провели раннюю реабилитацию, после чего выписали. Через месяц ее госпитализировали уже для планового лечения АВМ. Операция длилась четыре часа, пациентке сделали прокол бедренной артерии и запустили специальный катетер, а через него - еще более мелкий катетер. Это позволило «заклеить» АВМ и питающие ее сосуды.

Контрольная томография подтвердила отсутствие кровоизлияний и ишемических изменений после операции. Кировчанку выписали, сейчас она уже находится дома.