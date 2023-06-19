В Кирово-Чепецком районе на несколько часов ограничат движение через железнодорожный переезд

На участке пройдут работы по выправке пути. Фото: пресс-служба ГЖД

В Кирово-Чепецком районе ограничат движение через железнодорожный переезд. Подробности сообщили в пресс-службе ГЖД.

Речь идет о переезде в деревне Мокрецы. По информации ведомства, на участке пройдут ремонтные работы по выправке пути. В связи с этим движение автотранспорта ограничат с 04.00 до 08.00 22 июня.

- Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - добавили в пресс-службе ГЖД.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове временно перекроют участок улицы Володарского. Подробности можно узнать здесь.