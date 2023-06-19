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НовостиОбщество19 июня 2023 12:50

«Метров восемь высотой»: Александр Соколов поручил скосить борщевик в Слободском районе

Александр Соколов поручил скосить восьмиметровые заросли борщевика в Слободском районе
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В ближайшее время работа по кошению борщевика в районе продолжится.

В ближайшее время работа по кошению борщевика в районе продолжится.

Фото: Павел КЛОКОВ

Александр Соколов потребовал разобраться с борщевиком в Слободском районе. Вопрос обсуждался на еженедельной планерке, состоявшейся 19 июня.

- В Слободском районе увидел ужасающее количество борщевика. Метров восемь высотой - едешь, как сквозь джунгли, - заявил губернатор, добавив, что такого он никогда не видел.

Глава района рассказал, что работу по кошению борщевика в ближайшее время продолжат. В свою очередь, Александр Соколов заметил, что если заросли не ликвидировать в течение недели, то вскоре придется уничтожать вдвое больше опасных растений, и поручил решить вопрос как можно скорее.

Добавим, что на данный момент в Кировской области все еще продолжается ликвидация борщевика.