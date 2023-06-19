В Кирове студентки создали интерактивную карту водоемов для пляжного отдыха

Сейчас на карте указаны шесть водоемов, расположенные вблизи Кирова. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кирове первокурсницы кафедры географии Института химии и экологии ВятГУ разработали интерактивную карту мест для пляжного отдыха. Подробности сообщили в пресс-службе университета.

Сейчас на сайте есть информация о шести местах отдыха, самое дальнее из которых находится в Слободском районе - в 60 км от Кирова. На портале прописано, как добраться до водоемов на личном и общественном транспорте. В ближайшее время могут появиться и велосипедные маршруты.

В дальнейшем планируется расширить карту на всю Кировскую область, а также продумать сценарии для отдыха - например, пешего путешествия на природе. Проект будет обновляться и дополняться. Посетители сайта могут оставить обратную связь - сообщить о состоянии дороги или добавить фотографии.

- Необязательно ехать далеко, чтобы хорошо отдохнуть, прекрасные места есть и в нашей Кировской области. Своим проектом мы это доказываем! - говорят создательницы карты.