Жители Дороничей 20 июня останутся без электричества

Электричество отключат на весь день.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Дороничах на день отключат электричество. Об этом сообщает теруправление по Ленинскому району.
Отключения проведут 20 июня с 09.00 до 19.00. Это связано с работами на объекте электросетевого хозяйства. Ресурс не будут подавать по следующим адресам:
- переулок Рабочий, 1-4;
- Лесная, 1-10;
- переулок Зеленый, 1-8;
- П. Садакова, 1, 3, 5, 13а, 17, 19, 21, 23, 25;
- Новая, 6, 8, 10, 11, 12;
- проспект Победы, 1, 2, 3, 4, 5;
- Мира, 2, 2а, 2б, 4, 6, 8.
В случае наличия обстоятельств, препятствующих отключению электроэнергии, сообщите об этом не позднее 08.00 20 июня по телефону: 8-800-220-0-220.