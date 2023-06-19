Жители Дороничей 20 июня останутся без электричества

Электричество отключат на весь день. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дороничах на день отключат электричество. Об этом сообщает теруправление по Ленинскому району.

Отключения проведут 20 июня с 09.00 до 19.00. Это связано с работами на объекте электросетевого хозяйства. Ресурс не будут подавать по следующим адресам:

- переулок Рабочий, 1-4;

- Лесная, 1-10;

- переулок Зеленый, 1-8;

- П. Садакова, 1, 3, 5, 13а, 17, 19, 21, 23, 25;

- Новая, 6, 8, 10, 11, 12;

- проспект Победы, 1, 2, 3, 4, 5;

- Мира, 2, 2а, 2б, 4, 6, 8.

В случае наличия обстоятельств, препятствующих отключению электроэнергии, сообщите об этом не позднее 08.00 20 июня по телефону: 8-800-220-0-220.