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НовостиПроисшествия19 июня 2023 9:23

В Зуевском районе из-за короткого замыкания произошел смертельный пожар

По факту происшествия начата доследственная проверка
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Трагедия произошла в селе Хмелевка. Фото: СУ СКР по Кировской области

Трагедия произошла в селе Хмелевка. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Зуевском районе в пожаре погибли два человека. Подробности сообщает областной Следственный комитет.

Трагедия произошла 17 июня. Пожар вспыхнул в одном из жилых домов в селе Хмелевка. В результате здание сгорело практически дотла. На месте происшествия обнаружили тела мужчины и женщины. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту трагедии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.