В Зуевском районе из-за короткого замыкания произошел смертельный пожар

Трагедия произошла в селе Хмелевка. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Зуевском районе в пожаре погибли два человека. Подробности сообщает областной Следственный комитет.

Трагедия произошла 17 июня. Пожар вспыхнул в одном из жилых домов в селе Хмелевка. В результате здание сгорело практически дотла. На месте происшествия обнаружили тела мужчины и женщины. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту трагедии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.