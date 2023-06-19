Ирину Прозорову назначили и.о. главного архитектора и замглавы администрации Кирова

Ирина Прозорова является членом Союза архитекторов России. Фото: киров.рф

В Кирове назначили главного архитектора и, по совместительству, заместителя главы администрации города. Исполнение этих обязанностей возложили на Ирину Прозорову.

- В текущем году Ирина Юрьевна успешно прошла конкурсные процедуры в кадровый резерв администрации Кирова на должность главного архитектора. Ее кандидатуру для утверждения в должности планируется вынести на рассмотрение депутатов Кировской городской Думы, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ирина Прозорова - член Союза архитекторов России. В 2018 году стала лауреатом фестиваля «Зодчество, Вятка архитектурная». Имеет два высших образования: окончила Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «Дизайн» и Казанский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Проектирование зданий».