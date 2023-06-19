В Кирове сдали школу на Пролетарской

Зданию выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Фото: киров.рф

В Кирове завершилось строительство школы на Пролетарской. Подробности сообщили в областном правительстве.

Учебное заведение, рассчитанное на 300 учеников, строилось на Пролетарской, 11а. Сейчас все работы завершены, выдано разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Объект передадут в ведение сферы образования. 1 сентября 2023 года школа должна принять учеников.

- Мониторили буквально в еженедельном режиме процесс строительства. Большое внимание к строительству было приковано в том числе и со стороны родительской общественности, - прокомментировал губернатор Александр Соколов во время еженедельной планерки.