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НовостиОбщество19 июня 2023 8:08

Жители Кировской области задолжали за свет и тепло почти 1,5 миллиарда рублей

Ресурсоснабжающая организация применяет все законные способы для возврата средств
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчанам настоятельно рекомендуют проверять отсутствие задолженности перед отпусками, чтобы не столкнуться с неприятной ситуацией.

Кировчанам настоятельно рекомендуют проверять отсутствие задолженности перед отпусками, чтобы не столкнуться с неприятной ситуацией.

Фото: Даниил ОПАРИН

Более 113 тысяч жителей Кировской области задолжали за электричество и отопление. Общая сумма долга составляет почти 1,5 миллиарда рублей. Об этом рассказали в кировском филиале «Т Плюс».

Как сообщают в компании, средства необходимы для ремонтов, обновления оборудования, закупки топлива. Поэтому для их возврата применяются все предусмотренные законом меры воздействия.

- Настоятельно рекомендуем своим клиентам перед отпуском убедиться в отсутствии задолженности за коммунальные услуги. Иначе можно столкнуться с проблемой ограничения выезда за границу, узнав об этом перед самым вылетом. Или, уже отдыхая на даче или море, обнаружить, что счета и вклады в банках заморожены, а деньги с них списаны, - добавили в ресурсоснабжающей организации.

Проверить наличие задолженности можно в в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+», в личном кабинете клиента или на сайте компании в разделе «Онлайн-сервисы». О наличии исполнительных производств можно узнать на этом портале.