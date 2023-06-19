19 июня кировчан на полдня и ночь оставят без воды

Десятки кировчан временно останутся без ресурса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

19 июня десятки кировчан останутся без воды из-за аварийных работ на сетях. Об этом информирует МУП «Водоканал».

Отключения пройдут с 15.00 19 июня до 06.00 20 июня. Параметры подачи холодной воды изменят по следующим адресам:

- Казанская, 18, 22/Б, 24, 30, 31/А, 32, 43;

- Ленина, 16, 18, 20;

- Розы Люксембург, 5, 16; 18;

- Труда, 1, 3, 5;

- Мопра, 2, 1, 7;

- Набережная Грина, 7, 9.

Место подвоза воды кировчане могут узнать здесь.

МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.