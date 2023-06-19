19 июня кировчан на полдня и ночь оставят без воды

Десятки кировчан временно останутся без ресурса.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
19 июня десятки кировчан останутся без воды из-за аварийных работ на сетях. Об этом информирует МУП «Водоканал».
Отключения пройдут с 15.00 19 июня до 06.00 20 июня. Параметры подачи холодной воды изменят по следующим адресам:
- Казанская, 18, 22/Б, 24, 30, 31/А, 32, 43;
- Ленина, 16, 18, 20;
- Розы Люксембург, 5, 16; 18;
- Труда, 1, 3, 5;
- Мопра, 2, 1, 7;
- Набережная Грина, 7, 9.
Место подвоза воды кировчане могут узнать здесь.
МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.