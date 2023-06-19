На текущей неделе начнется укрепление берега и чистка пруда у Диорамы. Фото: Анна МАМАЕВА

Парк имени Кирова временно закроют для прогулок. Как пояснили в городской администрации, на текущей неделе начнется укрепление берега и чистка пруда у Диорамы.

Уточняется, что запланирован также слив воды. В связи с этим территория будет огорожена. Кроме того, работы проведут на центральной аллее. Речь идет об участке от пересечения Октябрьского проспекта и Азина до улицы Горького. Пешеходную зону также закроют.

В связи с этим кировчане смогут отправиться на прогулку только со стороны Октябрьского проспекта на территории вокруг цирка, а также на прилегающей площадке с аттракционами.

Кировчане смогут отправиться на прогулку только со стороны Октябрьского проспекта на территории вокруг цирка. Фото: киров.рф

Отметим, что в парке имени Кирова проведут ремонт дорожек и лестниц. В зоне прудов появится современное освещение и пирс. Помимо этого, планируется установка большой детской площадки и амфитеатра.