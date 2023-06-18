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НовостиПроисшествия18 июня 2023 14:43

В Кирове ищут пропавшего без вести пенсионера

В последний раз мужчину видели 13 июня
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Неравнодушных кировчан просят помочь в поисках. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Неравнодушных кировчан просят помочь в поисках. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают пенсионера, пропавшего в начале недели. В последний раз Александра Горбунова видели 13 июня. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Александру Сергеевичу 66 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, у него русые с сединой волосы и серо-голубые глаза. Из особых примет: носит усы. На момент исчезновения мужчина был одет в светлую куртку, синюю футболку, серые брюки и черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.