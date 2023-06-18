В Пижанском районе опрокинулся «Опель»: погиб пассажир

В ДТП погиб один человек и пострадали двое. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области в ДТП погиб человек. Подробности сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в Пижанском районе сегодня, 18 июня, в 12.35. На 166 км трассы «Киров - Советск - Яранск» опрокинулся «Опель». В результате погиб один из пассажиров автомобиля. Водитель и женщина, находившаяся в машине, выжили, но получили травмы, насколько серьезные - не уточняется.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все причины и условия совершения аварии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.