В Кирове во второй раз за месяц повредили фигурку вятской кикиморки

Кикиморку на Спасской ломают уже не впервые. Фото: vk.com/kikimoravyatskaya

В Кирове вандалы оторвали фигурку вятской кикиморки. Подробности сообщили в группе «Кикимора Вятская | Городской квест-Легенда».

- У нас печальное событие. Во второй раз за месяц оторвали кикиморку «Любовь» на Спасской. В очередной раз придется ремонтировать. Кто это делает, мы не знаем, но очень хотим посмотреть в глаза этому человеку, - пишут создатели проекта.

Общественники также добавили, что уже написали заявление в полицию. К ним приложены видеоматериалы - за статуэтками наблюдают камеры. Виновника обещают найти и опубликовать, а также взыскать компенсацию за причиненный ущерб.