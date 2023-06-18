В Кирове специалисты исследовали воздух в «Метрограде» после жалоб жителей

Рейд прошел в ночь с пятницы на субботу. Фото: kirovreg.ru

В Кирове продолжается исследование воздуха. Об очередном рейде отчитались в областном министерстве охраны окружающей среды.

Проверка прошла в ночь с 16 на 17 июня. Специалисты провели замеры в разных районах города. Неприятный запах ощущался, по словам сотрудников ведомства, в ЖК «Метроград» у дома №5 по Краснополянской. На ситуацию здесь ранее жаловались местные жители. А вот на Воровского, 135 и Луганской, 53/2 «ароматы» отсутствовали.

По сообщению министерства, специалисты не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

- Исполнения долгосрочных планов предприятий по снижению запаховой нагрузки находится на особом контроле министерства, - добавили в ведомстве.