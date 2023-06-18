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НовостиПроисшествия18 июня 2023 11:46

В Котельниче мужчина попался на краже наушников

Его задержали в ломбарде, где он сдавал товар
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Котельниче мужчина украл наушники из магазина и попался. Подробности сообщили в областном управлении Росгвардии.

Инцидент произошел на днях около 09.30. Сигнал «тревога» поступил из магазина бытовой техники на улице Советской. Правоохранителей встретила продавщица, которая рассказала, что один из покупателей, по всей видимости, украл товар. Когда он ушел, с прилавка пропала коробочка с наушниками.

С помощью камер наблюдения удалось установить внешность предполагаемого похитителя. Его задержали спустя 20 минут после кражи - в ломбарде, где он сдавал те самые наушники. 47-летнего мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.