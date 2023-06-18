В Котельниче мужчина попался на краже наушников

Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Котельниче мужчина украл наушники из магазина и попался. Подробности сообщили в областном управлении Росгвардии.

Инцидент произошел на днях около 09.30. Сигнал «тревога» поступил из магазина бытовой техники на улице Советской. Правоохранителей встретила продавщица, которая рассказала, что один из покупателей, по всей видимости, украл товар. Когда он ушел, с прилавка пропала коробочка с наушниками.

С помощью камер наблюдения удалось установить внешность предполагаемого похитителя. Его задержали спустя 20 минут после кражи - в ломбарде, где он сдавал те самые наушники. 47-летнего мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.