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НовостиОбщество18 июня 2023 10:42

В Кирове активисты начали восстановление арки Вятского кремля

Они планируют закончить все работы в течение лета
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас идет чистка кирпичей и разборка верхнего разрушенного слоя кладки. Фото: vk.com/tomsawyerfestvyatka

Сейчас идет чистка кирпичей и разборка верхнего разрушенного слоя кладки. Фото: vk.com/tomsawyerfestvyatka

В Кирове активисты восстанавливают арку Вятского кремля. Об этом сообщает паблик «Том Сойер Фест на Вятке». Сейчас общественники чистят кирпичи и разбирают верхний разрушенный слой кладки на арке. Они также обсудили со специалистами будущие работы по кровле.

- Надеемся, что в этом сезоне мы увидим нашу арку во всей красе! - делятся активисты.

Реставрационные работы начались на текущих выходных. Волонтеры надеются общими усилиями восстановить арку и сделать ее уютным уголком старой Вятки.

Отметим, что «Том Сойер Фест» - фестиваль восстановления исторической среды силами волонтеров на средства спонсоров. Участники уже занимались реставрацией дома купцов Клабуковых на Спасской, чисткой места у последнего фрагмента стены Вятского кремля и другими работами.