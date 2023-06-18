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НовостиОбщество18 июня 2023 9:49

Заморозки до -3 градусов: в Кировской области объявили метеопредупреждение

В Кировской области объявили метеопредупреждение из-за заморозков
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Заморозки ожидаются в течение нескольких ближайших дней.

Заморозки ожидаются в течение нескольких ближайших дней.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кировской области ожидается серьезное похолодание. ГУ МЧС по региону объявляет метеопредупреждение.

По данным Кировского ЦГМС, в период с 19 по 21 июня в ночные и утренние часы ожидаются заморозки в воздухе и на почве. Температура может достигать от 0 до -3 градусов. Похолодание коснется не всего региона, а пройдет местами по нему.

Кировчан предупреждают, что при заморозках могут пострадать сельскохозяйственные растения. Кроме того, в этот период повышается вероятность происшествий, связанных с переохлаждением людей и отключениями электричества из-за нагрузки вследствие использования обогревателей.

Жителей региона просят быть внимательными и осторожными.