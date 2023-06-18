20 июня в Кирове пройдет вечер памяти Юрия Шатунова

Юрий Шатунов скончался в июне 2022 года от инфаркта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове пройдет вечер памяти Юрия Шатунова. Организатором мероприятия выступил кировский гармонист Андрей Чешуин. Об этом он написал в своих соцсетях.

Вечер памяти назначен на 20 июня у кировского цирка и начнется в 19.00. Планируется исполнение песен певца - как под «минус», так и под живую гармонь, а также частушки. Для юных посетителей музыкант обещает заказать торт и другие вкусности - по его словам, не для подкупа, а чтобы «молодежь слушала хорошие песни».

Кировчан также просят принести на вечер памяти лампадки, которые установят на надпись на асфальте. Кроме того, все мягкие игрушки, цветы и свечи, которые принесут неравнодушные, Андрей Чешуин обещает увезти в Москву на могилу Шатунова.

Напомним, Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года. Причиной смерти медики назвали обширный инфаркт. Как сообщала «Комсомольская правда», певца похоронили на Троекуровском кладбище.