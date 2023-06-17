В Кировской области будут награждать заслуженных работников охотничьего хозяйства

Кандидаты на присвоение звания должны иметь 15-летний стаж работы в охотничьей отрасли. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Соколов. Согласно документу, отличившимся в этой сфере будут присуждать почетное звание «Заслуженный работник охотничьего хозяйства Кировской области».

Как рассказали в региональном Минприроды, на награду могут претендовать высокопрофессиональные работники организаций охотничьего профиля, ученые, педагоги за личные заслуги в развитии отрасли, организации и осуществлении охраны и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, научной деятельности и подготовке квалифицированных кадров. Обязательное условие - награды или поощрения региональных либо федеральных органов власти и стаж работы не менее 15 лет.

Присваивать звание планируется с 2024 года. С ходатайством о присвоении выступают работодатели специалистов. Они должны подать заявки в Минприроды до 1 февраля 2024 года.