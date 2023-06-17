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НовостиОбщество17 июня 2023 16:03

18 июня в Кирове пройдут плановые отключения воды

Без ресурса останутся десятки жителей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В большинстве домов воды не будет всего пару часов.

В большинстве домов воды не будет всего пару часов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

18 июня десятки кировчан останутся без холодной воды. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал».

Параметры подачи ресурса изменят по следующим адресам:

Ленинский район с 09.30 до 18.00

- Производственная, 18, 18/1, 20, 20а.

Октябрьский район с 09.30 до 19.00

- деревня Марьино.

Нововятский район, микрорайон ЛПК с 00.00 до 02.00

- Коммунистическая;

- Кирова;

- Октябрьская;

- Свободы;

- Азина;

- Энгельса;

- Ленина;

- Парковая;

- переулок Парковый;

- Грина;

- 9 Мая;

- Володарского;

- Рухлядьева;

- Кленовая;

- Лесная;

- Восточная;

- Рябиновая;

- Сосновая;

- Цветочная;

- Труда.

Место подвоза воды можно узнать здесь.

МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.