18 июня в Кирове пройдут плановые отключения воды

В большинстве домов воды не будет всего пару часов.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
18 июня десятки кировчан останутся без холодной воды. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал».
Параметры подачи ресурса изменят по следующим адресам:
Ленинский район с 09.30 до 18.00
- Производственная, 18, 18/1, 20, 20а.
Октябрьский район с 09.30 до 19.00
- деревня Марьино.
Нововятский район, микрорайон ЛПК с 00.00 до 02.00
- Коммунистическая;
- Кирова;
- Октябрьская;
- Свободы;
- Азина;
- Энгельса;
- Ленина;
- Парковая;
- переулок Парковый;
- Грина;
- 9 Мая;
- Володарского;
- Рухлядьева;
- Кленовая;
- Лесная;
- Восточная;
- Рябиновая;
- Сосновая;
- Цветочная;
- Труда.
Место подвоза воды можно узнать здесь.
МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.