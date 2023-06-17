В Кирове на Красноармейской появилась многофункциональная спортплощадка

На площадке дети смогут играть в волейбол, футбол и иные игры. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове построили многофункциональную спортивную площадку. Подробности сообщили в областном правительстве.

Новая площадка появилась в районе дома №28 по Красноармейской. Общая площадь - 200 квадратных метров. Территория огорожена и представлена в виде поля, где желающие могут играть в футбол, волейбол, стритбол, баскетбол, а также заниматься другими видами спортивных и подвижных игр. На ней также планируется в дальнейшем проводить мастер-классы по различным направлениям.

Отметим, что площадку возвели в рамках проекта поддержки местных инициатив. Строительство и обустройство обошлось в 2,1 миллиона рублей.