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НовостиОбщество17 июня 2023 14:02

В Кирове между детьми-сиротами распределили 21 квартиру

В ближайшее время ребята получат ключи от помещений
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Квартиры распределялись при помощи жеребьевки. Фото: киров.рф

Квартиры распределялись при помощи жеребьевки. Фото: киров.рф

В Кирове прошло еще одно распределение квартир между детьми-сиротами. Подробности сообщили в горадминистрации.

16 июня состоялась жеребьевка, которая определила хозяев 21 квартиры. Все они приняты межведомственной комиссией и включены в муниципальную собственность. Ребята получат ключи в ближайшее время.

Стоит отметить, что в течение первых пяти лет помещения будут находиться в специализированном жилфонде. Новые хозяева смогут претендовать на получение помещений в собственность при отсутствии нарушений и своевременной оплате коммунальных услуг.