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НовостиОбщество17 июня 2023 13:04

Вятскополянская ЦРБ готовит 42 молодых специалистов

В текущем году учреждение заключило 22 целевых договора с учащимися выпускных классов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кадров готовят как для амбулаторного, так и для стационарного звена. Фото: kirovreg.ru

Кадров готовят как для амбулаторного, так и для стационарного звена. Фото: kirovreg.ru

Вятскополянская ЦРБ ведет подготовку 42 врачей. Подробности сообщили в областном правительстве.

Так, по программам специалитета обучаются 37 человек и 5 - по программам ординатуры. Кадры готовят как для амбулаторного, так и для стационарного звена. В текущем году ординатуру закончат два врача-эндокринолога и анестезиолог-реаниматолог. Ведется подготовка анестезиолога-реаниматолога и врача-оториноларинголога. После завершения учебы в детскую поликлинику поступит на работу педиатр.

- В текущем учебном году нашей центральной районной больницей заключено 22 целевых договора с учащимися выпускных классов: 19 ребят будут поступать в медицинский университет, трое - в медицинский колледж, - добавила главврач Вятскополянской ЦРБ Елена Селиванова.