В Кирове разыскиваемую воровку поймали на очередной краже

Женщину передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове воровку в розыске поймали во время очередной кражи. Подробностями поделились в областном управлении Росгвардии.

Инцидент произошел на днях около 15 часов. Сигнал «тревога» поступил из магазина на Северной Набережной. Продавец рассказал, что одна из посетительниц попыталась вынести из помещения товар, не заплатив за него.

Росгвардейцы проверили документы задержанной и установили ее личность. Выяснилось, что 35-летняя кировчанка находится в розыске как подозреваемая в совершении нескольких краж. Женщину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.