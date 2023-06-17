Капремонт в спортшколе Яранска планируют закончить до начала учебного года

Специалисты должны отремонтировать фасад, заменить кровлю, окна, проводку и провести другие работы. Фото: kirovreg.ru

В Яранске продолжается капремонт спортшколы. Подробности сообщили в областном правительстве.

Работы по обновлению учреждения начались еще в минувшем году: тогда в школу завезли новое оборудование и привели в порядок спортзал. На текущий год запланирован ремонт фасада, замена кровли, окон, дверей и электропроводки, внутренняя отделка. Все работы планируется завершить до начала нового учебного года.

Как добавили в областном правительстве, на данный момент в Яранском районе на базе местной спортивной школы развиваются легкая атлетика, лыжные гонки, всестилевое каратэ, баскетбол и футбол. В учреждении работают 16 тренеров, его посещают 470 человек, из которых 442 - дети и подростки.