Прогноз погоды в Кирове на 17-18 июня: прохладно и ветрено

Погода на выходных будет не слишком солнечной. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Выходные обещают быть прохладными. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове на 17 и 18 июня.

В субботу, 17 июня, температура воздуха не поднимется выше +17 градусов. Погода в этот день будет преимущественно облачной, так что погреться на солнышке вряд ли получится. По прогнозу синоптиков, порывы ветра могут составить до 7 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 746-747 мм ртутного столба.

В воскресенье, 18 июня, на улице похолодает до +13...+14 градусов. Солнце скроется за тучами: погода обещает быть пасмурной. Осадков в этот день не ожидается. Ветер слегка усилится, порывы ветра могут составить до 8 м/с. Атмосферное давление останется на отметке в 747 мм ртутного столба.