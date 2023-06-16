В Кирове ликвидируют свалку из стройматериалов и шин у Филейского затона

Теруправление обратится в полицию, чтобы найти виновников образования свалки. Фото: киров.рф

В Кирове у Филейского затона образовалась огромная свалка бытового мусора, стройматериалов, автомобильных шин и веток. Как сообщает горадминистрация, мусор сюда привезли люди, не желающие утилизировать отходы в установленном порядке.

Первая информация появилась в соцсетях и вскоре дошла до городских властей. По словам сити-менеджера Вячеслава Симакова, сейчас ведется работа с регоператором. Свалку вывезут, но на это потребуется не одна неделя. Для начала необходимо провести грейдирование дороги. Кроме того, на вывоз уйдет немаленькая сумма. В связи с этим после наведения порядка дорогу планируется перекрыть для движения транспорта.

- Перед территориальным управлением поставлена задача обратиться в УМВД России по городу Кирову для установления лиц, осуществляющих выброс мусора, и привлечения их к ответственности, - добавили в мэрии.