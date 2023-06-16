Житель Оричевского района задолжал 2,2 миллиона рублей и чуть не остался без жилья

Сумма долга превысила 2,2 миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Оричевском районе мужчина едва не лишился квартиры, дома и земельного участка из-за долгов. Подробности рассказали в УФССП по Кировской области.

Как выяснилось, местный житель сильно затянул с платежами по кредитам и налогам, а также за коммунальные услуги. Сумма долга уже превысила 2,2 миллиона рублей. В результате судебные приставы возбудили ряд исполнительных производств.

Сотрудники ведомства испробовали множество мер, дабы взыскать долги с мужчины. Самой действенной оказался арест земельного участка, жилого дома и квартиры. После оценки имущество передали на принудительную реализацию. Лишь после этого должник опомнился, нашел деньги и погасил всю необходимую сумму.