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НовостиОбщество16 июня 2023 12:58

В Кирове временно перекроют участок улицы Володарского

В районе дома №143 начинается строительство сетей водоснабжения и канализации
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Водителям стоит заранее планировать свой маршрут с учетом информации.

Водителям стоит заранее планировать свой маршрут с учетом информации.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове на Володарского временно запретят движение транспорта. Подробности сообщили в городской администрации.

В районе дома №143 пройдет строительство наружных сетей водоснабжения и канализации. Начало работ запланировано на 19 июня. В связи с этим на участке полностью перекроют движение. Ограничение будет снято 30 июня. Автомобилистам следует учитывать информацию и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, ранее мы также сообщали, что в Кирово-Чепецком районе временно ограничат движение по железнодорожному переезду в деревне Чуваши.