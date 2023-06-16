В Кирове временно перекроют участок улицы Володарского

Водителям стоит заранее планировать свой маршрут с учетом информации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове на Володарского временно запретят движение транспорта. Подробности сообщили в городской администрации.

В районе дома №143 пройдет строительство наружных сетей водоснабжения и канализации. Начало работ запланировано на 19 июня. В связи с этим на участке полностью перекроют движение. Ограничение будет снято 30 июня. Автомобилистам следует учитывать информацию и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, ранее мы также сообщали, что в Кирово-Чепецком районе временно ограничат движение по железнодорожному переезду в деревне Чуваши.