В Сунском районе мужчина несколько месяцев избивал семилетнюю дочь

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области мужчина несколько месяцев истязал маленькую дочь. Подробности сообщили в региональном Следственном комитете.

Инцидент произошел в Сунском районе. По версии ведомства, мужчина избивал семилетнюю девочку с января по май 2023 года. Кто сообщил о происходящем в полицию - не сообщается. Однако на данный момент горе-отец стал фигурантом уголовного дела: его подозревают в истязании несовершеннолетней.

- Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в Следственном комитете.