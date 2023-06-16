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НовостиПроисшествия16 июня 2023 11:58

В Сунском районе мужчина несколько месяцев избивал семилетнюю дочь

На мужчину завели уголовное дело об истязании несовершеннолетней
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области мужчина несколько месяцев истязал маленькую дочь. Подробности сообщили в региональном Следственном комитете.

Инцидент произошел в Сунском районе. По версии ведомства, мужчина избивал семилетнюю девочку с января по май 2023 года. Кто сообщил о происходящем в полицию - не сообщается. Однако на данный момент горе-отец стал фигурантом уголовного дела: его подозревают в истязании несовершеннолетней.

- Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в Следственном комитете.