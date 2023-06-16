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НовостиПроисшествия16 июня 2023 10:51

В Кировской области загорелись три дома: без жилья остались семь человек

Пострадавшим при пожаре семьям из Даровского района окажут необходимую помощь
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
В населенном пункте Суборь загорелись три дома.

В населенном пункте Суборь загорелись три дома.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области без жилья остались семь человек. Причиной стал пожар в Даровском районе.

Как сообщили в региональном правительстве, речь идет о поселке Суборь. В населенном пункте загорелись три дома. Тушили пожар семь единиц техники МЧС и муниципальной пожарной охраны. Кроме того, на помощь пришли сельхозпредприятия и индивидуальные предприниматели.

По поручению губернатора Кировской области пострадавшим окажут помощь. Пока семьи будут проживать у родственников. Однако планируется решить вопрос о предоставлении им жилья. Кроме того, в ближайшее время составят реестр вещей, которые необходимы пострадавшим.

Напомним, что в Кировской области из-за неосторожного обращения с огнем в пожаре погиб мужчина.