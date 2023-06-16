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НовостиОбщество16 июня 2023 10:28

Кировская область и Кабардино-Балкарская Республика подписали соглашение о сотрудничестве

Между регионами планируется обмен опытом, укрепление межрегиональных связей и так далее
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Главы регионов подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Фото: kirovreg.ru

Главы регионов подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Фото: kirovreg.ru

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, в документе определено порядка 20 направлений для взаимодействия субъектов. В частности, это сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. Соглашение направлено на укрепление межрегиональных связей, обмен опытом, создание благоприятных условий для расширения рыночных отношений.

Так, например, в Кабардино-Балкарию отправятся домокомплекты кировского производства. Наша область же заинтересована в поставках овощей и другой продукции сельского хозяйства, которая не производится у нас.

- У Кировской области давние связи с Республикой. Выходим на новый уровень, - прокомментировал губернатор Александр Соколов.