Кировская область и Кабардино-Балкарская Республика подписали соглашение о сотрудничестве

Главы регионов подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Фото: kirovreg.ru

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, в документе определено порядка 20 направлений для взаимодействия субъектов. В частности, это сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. Соглашение направлено на укрепление межрегиональных связей, обмен опытом, создание благоприятных условий для расширения рыночных отношений.

Так, например, в Кабардино-Балкарию отправятся домокомплекты кировского производства. Наша область же заинтересована в поставках овощей и другой продукции сельского хозяйства, которая не производится у нас.

- У Кировской области давние связи с Республикой. Выходим на новый уровень, - прокомментировал губернатор Александр Соколов.