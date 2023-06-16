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НовостиОбщество16 июня 2023 9:41

В Кирово-Чепецком районе временно ограничат движение по железнодорожному переезду

На участке проведут работы по сварке рельсов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Движение ограничат на переезде в деревне Чуваши. Фото: пресс-служба ГЖД

Движение ограничат на переезде в деревне Чуваши. Фото: пресс-служба ГЖД

Как сообщили в пресс-службе ГЖД, речь идет о переезде в деревне Чуваши. С 20.00 16 июня до 02.00 17 июня на участке пройдут работы по сварке рельсов. Потоки транспорта по одной полосе будут пропускать с 08.00 до 10.00 и с 12.00 до 16.00. С 10.00 до 12.00 проезд будет запрещен. Пропуск спецтранспорта организуют в оперативном режиме.

Кировчан просят учесть эту информацию и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

- Кампания по ремонту и обновлению пути позволит повысить надежность железнодорожной инфраструктуры, а также увеличить скорость движения пассажирских и грузовых поездов, - добавили в пресс-службе ГЖД.