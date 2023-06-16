В Кировской области в течение трех дней пройдут «сплошные проверки»

Мероприятие пройдет в течение трех дней. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области пройдут «сплошные проверки». Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ловить пьяных водителей будут 16, 17 и 18 июня.

В мероприятии примут участие активисты, представители добровольных народных дружин и «Ночного Патруля». Акция пройдет не только в Кирове, но и во всех районах области.

Автомобилистов предупреждают: вождение в пьяном виде наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Кроме того, во всех патрульных машинах установлены видеорегистраторы.