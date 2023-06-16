В Кирове «Куприт» продолжает обновлять мусорные контейнеры

В районах области также идет обновление контейнерного парка. Фото: vk.com/regoperator43

Как сообщил регоператор АО «Куприт», работы идут в рамках подготовки к 650-летию областного центра. За последние два месяца в Кирове заменили уже 546 контейнеров. Обновление ведется и в районах области: 133 новых мусоросборника отправили в Лузский район, 173 - в Подосиновский, 110 - в Уржумский и 6 - в Шабалино.

Кировчан просят соблюдать простые правила, чтобы продлить срок службы контейнеров:

- не бросать в них отходы от капремонта - кирпичи, арматура, бревна, доски;

- не складировать крупногабаритные отходы - мебель, сантехнику и другие;

- не оставлять в контейнерах легковоспламеняющиеся материалы и не выбрасывать тлеющий мусор.

В «Куприте» также напомнили, что в минувшем месяце в эксплуатацию ввели контейнеромоечную машину. Благодаря ее работе на площадке станет чище, а баки не будут пахнуть.