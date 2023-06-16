Вдвое больше денег выделили на суточные спортсменам и на зарплаты арбитрам в Кировской области

Спортсмены, тренеры, специалисты будут получать измененные суммы суточных и выплат Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Впервые с 2011 года в Кировской области пересмотрели нормы бюджетного финансирования физкультурных и спортивных мероприятий. Об этом сообщает министерство спорта и туризма региона.

Согласно постановлению, опубликованному на днях, нормы выросли вдвое, а по некоторым направлениям - еще больше. Так, раньше суточные спортсменам, тренерам и специалистам ограничивались суммой в 250-800 рублей (зависит от уровня соревнований). Теперь - 500-1 600 рублей. Главный спортивный судья всероссийской категории за день работы получал 600 рублей, теперь - 1 500 рублей.

По словам министра Сергея Сулика, финансирование подняли для выплат судьям, специалистам, обслуживающему персоналу, медработникам. Суммы выросли и для проживания и питания спортсменов, тренеров, преподавателей.