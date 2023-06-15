Животных на выставке в «Jam Молле» не выгуливают и оставляют без воды

Животных даже не выгуливают. Фото: 43.fsvps.gov.ru/news-cat/glavnoe/

ООО «ФЛАГМАН», открывшее выставку животных в «Jam Молле», действовало с нарушениями. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Выставка открыта на 33 дня вместо дозволенных 4, у животных нет зон отдыха - их не выгуливают. У попугая, павлина и обезьяны нет постоянного доступа к воде. И само по себе открытие выставки именно в ТЦ - тоже нарушение действующих правил.

- Выявленные несоответствия свидетельствуют о фактах нарушения требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, - заключат эксперты. - 14 июня 2023 года обществу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований действующего законодательства.

Не так давно в Кирове уже разбирались с нарушениями на аналогичной выставке.